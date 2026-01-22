Финляндия эски телефон хизматидан воз кечди
ASTANA. Kazinform – Финляндияда XX асрда техник тараққиёт тимсолига айланган телефон алоқасидан бутунлай воз кечиш тўғрисида қарор қабул қилинди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Финляндияда стационар телефон хизматини кўрсатувчи йирик операторлардан бири — Elisa компанияси 2026 йил 30 июнга қадар мамлакат ҳудудидаги барча стационар телефон тармоқларини тўлиқ тўхтатишини маълум қилди. Таъкидланишича, ҳозирда Финляндияда ушбу турдаги алоқадан фойдаланадиган бир неча минг абонент бор.
Yle нашрининг хабар беришича, 2026 йил апрель ойи охирида мижозларга шаҳар телефон алоқаси узилиши ва алоқа хизматини алмаштиришнинг муқобил вариантлари таклиф қилиниши ҳақида хат юборилади.
"Сиз обунангиз тугаганидан кейин ҳам шаҳар телефон рақамингизни, яъни уй телефон рақамингизни сақлаб қолишингиз мумкин. Бу рақам мобиль тармоғингизга ўтказилиши мумкин", - деди компания.
Финляндиядаги яна икки йирик алоқа оператори — Telia ва DNA аввалроқ стационар телефон хизматини босқичма-босқич тўхтатишини маълум қилган эди. Telia бу хизматдан 2019 йилда воз кечган бўлса, DNA уни 2021 йилдан бошлаб аста-секин қисқартира бошлади.
Финляндия нашрлари стационар телефон хизматларининг тугаши уй телефонлари шахслар ва оилалар ўртасидаги асосий алоқа воситаси бўлган бутун бир даврнинг тугашини англатишини хабар қилмоқда.