Филиппинга супер тайфун таҳдид солмоқда
ASTANА.Кazinform — Минглаб филиппинликлар супер тайфун яқинлашгани сабабли эвакуация қилинди, минтақа расмийлари бу “ҳалокатли” бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди, деб хабар берди BBC.
Шамол тезлиги соатига 230 км (144 миль) га етадиган “Рагаса” тайфуни душанба куни ғарбдан Хитойнинг жанубига йўл олишдан олдин аҳоли кам яшайдиган шимолий оролларга етиши кутилмоқда.
Филиппин метеорология агентлиги максимал тўлқинлар 3 метрдан (9,8 фут) ошиб кетадиган бўрон кўтарилиш хавфи юқорилиги ҳақида огоҳлантирди.
Мамлакатнинг катта қисмида, жумладан, пойтахт Манилада мактаблар ва ҳукумат идоралари ёпилди. Расмийлар кенг кўламли сув тошқинлари, кўчкилар, уйлар ва инфратузилмага зарар етказилиши ҳақида огоҳлантирган. Кўпчилиги қашшоқликда яшайдиган 20 мингга яқин одам тайфун келиши кутилаётган олис Батанес ва Бабуян оролларида истиқомат қилади.
Ороллар Тайвандан тахминан 740 км (450 миль) узоқликда жойлашган бўлиб, у ерда оролнинг шарқий Хуалиен округидан 300 га яқин одам эвакуация қилинган.
“Рагаса” тайфуни Тайванга тўғридан-тўғри таъсир қилиши даргумон, бироқ шарқий қирғоққа кучли ёмғир олиб келиши кутилмоқда.
Тайваннинг жанубий ва шарқий қисмидаги ўрмон ҳудудлари ва табиий йўллар душанбадан бери ёпилди, баъзи паром қатновлари бекор қилинди.
Хитойнинг Гуандун провинцияси маъмурияти аҳолини “катта фалокатларга” тайёргарлик кўришга чақирди.
Гонконгда расмийлар сешанба куни "жиддий об-ҳаво бузилишлари" ҳақида огоҳлантирди ва таълим бўлими мактаб соатларини ўзгартиришни кўриб чиқмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда тайфун туфайли 40 мингдан ортиқ одам эвакуация қилинди.