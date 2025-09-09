Хитойда тайфун туфайли 40 мингдан ортиқ одам эвакуация қилинди
ASTANA. Kazinform - Хитойнинг жанубидаги Гуандун провинциясида “Тапа” тайфун сабаб мактабларда дарслар тўхтатилди ва аҳолини оммавий эвакуация қилиш амалга оширилди, дея хабар беради Kazinform Xinhua агентлигига таяниб.
Тайшань шаҳрида 182 мактаб ва болалар боғчасида дарслар тўхтатилди, бу эса 120 мингга яқин ўқувчига таъсир кўрсатди. Цзянмэнь шаҳридаги хавфли ҳудудлардан 41 мингдан ортиқ одам эвакуация қилинди.
Цзянмэндаги фалокат оқибатларини бартараф этиш учун 43 нафар кўнгилли денгиз қутқарув гуруҳлари тузилди ва 30 та кема тайёрланди. Тайшанда 3,3 мингдан ортиқ қутқарувчи навбатчилик қилмоқда. Қўшни Янцзян шаҳрида аҳоли учун фавқулодда бошпана очилди.
Метеорологларнинг маълумотларига кўра, тайфун Цзянмэнь вилоятига етиб келганида, эпицентр яқинида шамол тезлиги 30 м/с га етган. Бўрон кучли ёмғир ва бўрон билан бирга келган.
Синоптиклар “Тапа” шимоли-ғарбга тахминан 20 км/соат тезликда ҳаракатланишда давом этишини ва аста-секин заифлашишини тахмин қилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, “Тапа” жорий йилда Хитойни қамраб олган 16-чи тайфун бўлди. Ноқулай об-ҳаво шароити туфайли поездлар ҳаракати тўхтатилди, паром қатнови тўхтатилди.