19:17, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5
Фигурали учувчи Софья Самоделкина Япониядаги Гран-прида иштирок этади
ASTANА. Кazinform – Халқаро конькида югурувчилар иттифоқи бўлажак Гран-при учун иштирокчилар рўйхатини эълон қилди. Мусобақа Япониянинг Осака шаҳрида бўлиб ўтади.
Қозоғистон терма жамоасидан Софья Самоделкина аёллар ўртасидаги индивидуал конькида югуриш дастурида иштирок этади. У бу йил АҚШнинг Норвуд шаҳрида бўлиб ўтган турнирда иккинчи ўринни эгаллади.
Қозоғистон МОҚ маълумотларига кўра, мусобақада 12 нафар спортчи иштирок этади. Мусобақа 7-9 ноябр кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Фигурали учиш бўйича ЖЧда Михаил Шайдоров кучли учликка кирди.