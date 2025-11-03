OZ
Тренд:
    19:17, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Фигурали учувчи Софья Самоделкина Япониядаги Гран-прида иштирок этади

    ASTANА. Кazinform – Халқаро конькида югурувчилар иттифоқи бўлажак Гран-при учун иштирокчилар рўйхатини эълон қилди. Мусобақа Япониянинг Осака шаҳрида бўлиб ўтади.

    Софья Самоделкина
    Фото: ҚР МОҚ

    Қозоғистон терма жамоасидан Софья Самоделкина аёллар ўртасидаги индивидуал конькида югуриш дастурида иштирок этади. У бу йил АҚШнинг Норвуд шаҳрида бўлиб ўтган турнирда иккинчи ўринни эгаллади.

    Қозоғистон МОҚ маълумотларига кўра, мусобақада 12 нафар спортчи иштирок этади. Мусобақа 7-9 ноябр кунлари бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, Фигурали учиш бўйича ЖЧда Михаил Шайдоров кучли учликка кирди.

    Теглар:
    Фигурали учиш Япония Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
