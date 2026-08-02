FIFА танқидлардан сўнг турнирларга хусусий инвестицияларни жалб қилиш режасини бекор қилди
ASTANА. Кazinform – Халқаро футбол федерацияси (FIFА) қаттиқ танқидлардан сўнг йирик халқаро турнирларга хусусий инвесторларни жалб қилиш режасини бекор қилди. Бу ҳақда Euronews хабар берди.
FIFА президенти Жанни Инфантино лойиҳа "бўлиниш" эканлигини ва энди ўзининг асл мақсадига жавоб бермаслигини айтди.
— Бизнинг мақсадимиз ҳар доим футболни бирлаштириш ва ривожлантириш бўлган ва шундай бўлиб қолади. Шунинг учун бу лойиҳа амалга оширилмайди, — деди у.
Июль ойи охирида FIFА миллий ассоциацияларни молиялаштиришни кўпайтириш учун янги шўъба корхона — FIFA Forward Enterprise (FFE) ни ташкил этишни таклиф қилди. У жаҳон чемпионатлари каби турнирлар ва тижорат фаолиятини бошқаради ва хусусий инвесторларга озчилик улушларини сотиб олишга имкон беради.
FIFАнинг тахминларига кўра, 20 миллиард долларлик капиталга эга FFE лойиҳаси 4,2 миллиард долларгача инвестицияларни жалб қилиши мумкин.
Бироқ, бу ташаббус футбол ҳамжамияти томонидан қаттиқ танқид қилинди. Кўпчилик Инфантино ва FIFАни "футбол сотишга" уринишда айблади.
Европа Футбол Ассоциациялари Иттифоқи (UEFА) ва унинг 55 аъзо ассоциацияси, агар режа амалга оширилса, FIFА турнирларини бойкот қилишларини айтишди.
— Жаҳон чемпионатини инвестиция маҳсулоти сифатида кўриб бўлмайди. UEFАдаги ҳеч бир миллий жамоа ушбу таклифлар тўлиқ қайтариб олинмагунча ва FIFА энди хусусий мулкчиликнинг унинг бошқаруви ва турнирларига аралашишига йўл қўймаслигига кафолат бермагунча FIFА мусобақаларида қатнашмайди, — дейилади пайшанба куни эълон қилинган баёнотда.
Шимолий, Марказий Америка ва Кариб денгизи мамлакатлари футбол ассоциацияси (КОНКАКАФ) ҳам режани рад этиб, FIFАни шаффофлик ва бошқарувни яхшилашга чақирди.
Бу ҳаракат FIFАни 2016 йилдан бери бошқариб келаётган Жанни Инфантинога босимни кучайтирди ва унинг асосий маслаҳатчиларидан бири Карлос Кордейронинг истеъфога чиқишига олиб келди.
FIFАнинг бош операцион директори Кевин Ламур ҳам лойиҳани "бир кишилик операция" деб атади ва уни амалга оширишга қарши чиқди.
Инфантино илгари 2026 йилги жаҳон чемпионатида АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтган бир қатор воқеалар, хусусан, америкалик ҳужумчи Фоларин Балогуннинг дисквалификациясини бекор қилиш қарори туфайли танқидга учраган эди.
Эслатиб ўтамиз, Зинедин Зидан Франция миллий футбол терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди.