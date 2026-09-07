FIFА президенти Жанни Инфантино қайта сайланиш учун номзодини қўяди
ASTANА. Казинформ – FIFА президенти Жанни Инфантино келгуси йили қайта сайланиш учун номзодини қўяди. FIFАнинг кейинги президентлик сайлови 2027 йил 18 март куни Марокашнинг Рабат шаҳридаги ташкилотнинг 77-Конгресси давомида бўлиб ўтади, деб хабар беради Euronews.
FIFА баёнотида Инфантино апрель ойида 2027 йилда қайта сайланиш учун номзодини қўйишини эълон қилгани ва унинг режаларида ҳеч қандай ўзгариш бўлмагани айтилган.
Жанни Инфантино биринчи марта 2016 йилда FIFА президенти этиб сайланган. Жорий йилнинг июль ойи охирида FIFА хусусий инвестицияларни жалб қилиш бўйича баҳсли режани эълон қилди, бу унинг ташкилот президенти сифатидаги мавқеига босим ўтказди. Кейинчалик режа тўхтатилди. Режа ташқи инвесторларга FIFA Forward Enterprise (FFE) деб номланган тижорат шўъба корхонасида улуш сотиб олишга имкон беради.
Бу ҳаракат футбол ҳамжамиятида кенг эътирозларга сабаб бўлди, баъзилар FIFАни спортни "сотишга" уринишда айблашди. Бу Инфантинонинг ташкилотга раҳбарлик қилишда давом этиши борасида футбол оламида сезиларли бўлинишга олиб келди. Минтақавий конфедерациялар ва алоҳида давлатлар бу масала бўйича иккига бўлинган.
UEFА август ойида FIFА FFE режасини "қайтариб бўлмайдиган ва қатъий" бекор қилганини ва у бошқа шакл, формат ёки ном билан қайта киритилмаслигини айтганидан сўнг, Европа давлатлари FIFА турнирларини бойкот қилиш таҳдидидан воз кечишди. Бироқ, UEFА Инфантинонинг истеъфосини талаб қилишда давом этмоқда.
FIFАнинг кейинги президентлик сайлови 2027 йил 18 март куни Марокашнинг Рабат шаҳрида бўлиб ўтадиган 77-FIFА Конгрессида бўлиб ўтади.
Инфантино бу йил Канадада бўлиб ўтадиган 76-FIFА Конгрессида қайта сайланиш ниятини тасдиқлади. У 211 аъзо ассоциацияга келгуси йили президентликка номзод бўлишини эълон қилди.
Кейинроқ FIFА Кенгаши халқаро турнирларни қисман хусусийлаштириш режаси учун танқид қилинган Инфантинони қўллаб-қувватлашини билдирди. Ташкилот маълумотларига кўра, FIFА бош котиби Маттиас Графстрём ва кенгаш аъзолари Инфантинога ишончларини тасдиқладилар.
Эслатиб ўтамиз, олтита мамлакатнинг футбол федерацияси FIFА президенти Инфантинога қарши чиқди.