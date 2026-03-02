FIFА Президенти Мексиканинг Жаҳон чемпионатини ўтказишга тайёрлигига ишонч билдирди
ASTANА. Кazinform — FIFА Президенти Жанни Инфантино Мексика Президенти Клаудия Шейнбаум билан телефон орқали суҳбатлашди ва мамлакат бу йилги Жаҳон чемпионатини муваффақиятли ўтказа олишига ишонч билдирди. FIFА Президенти бу ҳақда ўзининг Instagram саҳифасида ёзган.
"Бугун Мексика Президенти Клаудия Шейнбаум билан ажойиб мулоқот бўлди. Мен мезбон мамлакатга тўлиқ ишончимизни яна бир бор таъкидладим. Биз ушбу турнирнинг барча режалаштирилган ўйинларини интиқлик билан кутамиз, бу бугунги кунгача энг катта ва энг инклюзив FIFА Жаҳон чемпионати бўлади", — деб ёзди Инфантино Instagramда.
Шуни таъкидлаш керакки, аввалроқ Мексика федерал хавфсизлик кучлари Халиско штати пойтахти Гвадалахарадан тахминан 130 километр жанубда жойлашган Тапальпа аҳоли пунктида “Халиско янги авлоди” (CJNG) картелига қарши ҳарбий операция ўтказган эди.
Тўқнашувлар пайтида "Эль Менчо" номи билан танилган CJNG раҳбари Немесио Осегуера Сервантес ўлдирилгани ҳақида хабар берилган.
Операциядан сўнг, Халиско штати ва мамлакатнинг бошқа бир қатор ҳудудларида йўллар тўсиб қўйилди, автомобиллар ва тижорат бинолари ёқиб юборилди, гўёки жиноятчи гуруҳ томонидан қасос олиш мақсадида.
Халиско штати расмийлари аҳолини уйда қолишга чақирди, жамоат транспорти ҳаракатини тўхтатди ва жамоат хавфсизлигига таҳдид туфайли "қизил хавф" эълон қилди.
Эслатиб ўтамиз, Мексикадаги тартибсизликлар пайтида ҚР ТИВ қозоғистонликларга мурожаат қилган эди.