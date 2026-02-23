OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:00, 23 Февраль 2026 | GMT +5

    Мексикадаги тартибсизликлар: ҚР ТИВ қозоғистонликларга мурожаат қилди

    ASTANА. Каzinform — Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги оммавий тартибсизликлар содир бўлган мамлакатдаги вазият туфайли Мексикага ташриф буюрган қозоғистонликларга мурожаат қилди.

    ҚР ТИВ
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Вазирлик маълумотларига кўра, ҳозирда Мексикадаги консуллик хизматида 35 нафар қозоғистонлик рўйхатдан ўтган.

    — Қозоғистоннинг Мексикадаги элчихонаси мамлакатдаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда ва ватандошлар билан доимий алоқада. Биз қозоғистонлик фуқароларга хотиржамликни сақлашни, ҳушёр бўлишни ва хавфли жойларга бормасликни маслаҳат берамиз, — дейилади ҚР ТИВ баёнотида.

    Эслатиб ўтамиз, якшанба куни Мексиканинг ғарбий қисмидаги айрим ҳудудларда ҳарбий операция пайтида тўқнашувлар юз берди. Мексика қўшинлари Эль-Менчо номи билан танилган Халиско Янги авлод картели раҳбари Немесио Осегуера Сервантесни ўлдирди.

    Теглар:
    Ташқи сиёсат Ақорда ҚР Ташқи ишлар вазирлиги Мексика
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!