Мексикадаги тартибсизликлар: ҚР ТИВ қозоғистонликларга мурожаат қилди
ASTANА. Каzinform — Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги оммавий тартибсизликлар содир бўлган мамлакатдаги вазият туфайли Мексикага ташриф буюрган қозоғистонликларга мурожаат қилди.
Вазирлик маълумотларига кўра, ҳозирда Мексикадаги консуллик хизматида 35 нафар қозоғистонлик рўйхатдан ўтган.
— Қозоғистоннинг Мексикадаги элчихонаси мамлакатдаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда ва ватандошлар билан доимий алоқада. Биз қозоғистонлик фуқароларга хотиржамликни сақлашни, ҳушёр бўлишни ва хавфли жойларга бормасликни маслаҳат берамиз, — дейилади ҚР ТИВ баёнотида.
Эслатиб ўтамиз, якшанба куни Мексиканинг ғарбий қисмидаги айрим ҳудудларда ҳарбий операция пайтида тўқнашувлар юз берди. Мексика қўшинлари Эль-Менчо номи билан танилган Халиско Янги авлод картели раҳбари Немесио Осегуера Сервантесни ўлдирди.