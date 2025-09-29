19:38, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5
FIFA пенальти қоидасини ўзгартиришни режалаштирмоқда
ASTANA. Kazinform — Халқаро футбол федерацияси (FIFA) пенальти тепиш қоидаларини ўзгартириши мумкин, деб хабар беради Report.
Жарима тўпини амалга ошираётган футболчиларга тўп дарвозадан қайтгандан кейин ёки дарвозабон қайтаргандан кейин уни қайта уриш тақиқланиши режалаштирилмоқда. Бироқ қоидага киритиладиган бу ўзгаришлар тўп дарвоза тўсинига текканидан кейингги ҳаракатларга тааллуқли эмас.
Қайд этилишича, ушбу қоида кучга кириши учун у Халқаро футбол ассоциацияси кенгаши (IFAB) томонидан тасдиқланиши ва кейин амалий синовдан ўтиши керак.
Эслатиб ўтамиз, FIFA жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини кўпайтириш ниятида.