Ferrari Яқин Шарққа автомобиль етказиб беришни тўхтатди
ASTANA. Kazinform — Италиянинг Ferrari автоконцерни минтақадаги геосиёсий вазиятнинг кескинлашуви сабабли Яқин Шарққа денгиз орқали автомобиллар жўнатишни вақтинча тўхтатди.
Milano Finanza агентлигининг маълумотларига кўра, бу қарор Эрон атрофидаги ҳарбий кескинликлардан келиб чиқадиган хавфларнинг ортиши билан боғлиқ.
Бундан ташқари, компания буюртмаларнинг катта портфелига эга, бу эса етказиб беришни бошқа бозорларга қисман қайта тақсимлаш имконини беради.
Маълум бўлишича, баъзи автомобиллар ҳаво йўли орқали етказиб берилади.
2025 йилги маълумотларга кўра, Яқин Шарқда бренднинг тахминан 600 та ҳашаматли спорт автомобили сотилган. Етказиб бериш тўхтатилгани ҳақидаги хабардан сўнг, Ferrari акциялари тахминан 4% га пасайди.
Эслатиб ўтамиз, Nissan Яқин Шарқдаги мураккаб вазият сабабли автомобиль ишлаб чиқаришни қисқартиради. Қисқартириш Nissan X-Trail (айрим мамлакатларда Rogue номи билан сотилади) ва Nissan Serena моделларига тааллуқли. Шу билан бирга, Nissan Shatai Kyushu Co. заводида ишлаб чиқариладиган йирик йўлтанламас Nissan Patrol модели ишлаб чиқариши ўзгаришсиз қолади.