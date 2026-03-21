OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:10, 21 Март 2026 | GMT +5

    Ferrari Яқин Шарққа автомобиль етказиб беришни тўхтатди

    ASTANA. Kazinform — Италиянинг Ferrari автоконцерни минтақадаги геосиёсий вазиятнинг кескинлашуви сабабли Яқин Шарққа денгиз орқали автомобиллар жўнатишни вақтинча тўхтатди.

    Ferrari приостановила поставки автомобилей на Ближний Восток
    Фото: Pixabay

    Milano Finanza агентлигининг маълумотларига кўра, бу қарор Эрон атрофидаги ҳарбий кескинликлардан келиб чиқадиган хавфларнинг ортиши билан боғлиқ.

    Бундан ташқари, компания буюртмаларнинг катта портфелига эга, бу эса етказиб беришни бошқа бозорларга қисман қайта тақсимлаш имконини беради.

    Маълум бўлишича, баъзи автомобиллар ҳаво йўли орқали етказиб берилади.

    2025 йилги маълумотларга кўра, Яқин Шарқда бренднинг тахминан 600 та ҳашаматли спорт автомобили сотилган. Етказиб бериш тўхтатилгани ҳақидаги хабардан сўнг, Ferrari акциялари тахминан 4% га пасайди.

    Эслатиб ўтамиз, Nissan Яқин Шарқдаги мураккаб вазият сабабли автомобиль ишлаб чиқаришни қисқартиради. Қисқартириш Nissan X-Trail (айрим мамлакатларда Rogue номи билан сотилади) ва Nissan Serena моделларига тааллуқли. Шу билан бирга, Nissan Shatai Kyushu Co. заводида ишлаб чиқариладиган йирик йўлтанламас Nissan Patrol модели ишлаб чиқариши ўзгаришсиз қолади.

    Теглар:
    Транспорт Италия Жаҳон янгиликлари Автомобиль
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
