"Евровидение - 2026": Венада танловнинг очилиш маросими бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform — Венада "Евровидение - 2026" танловининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Минглаб томошабинлар танлов иштирокчиларини кутиб олишди, деб хабар беради DW.
"Евровидение - 2026" иштирокчилари Бургтеатрдан Австрия пойтахти шаҳар мэриясигача 170 метрлик кўк гилам бўйлаб юриб ўтдилар. Хонандаларни Вена мэри Михаэль Людвиг ва танлов ташкилотчилари кутиб олдилар.
Бу йилги "Евровидение"га тайёргарлик танлов тарихидаги энг қийинларидан бири бўлди. Бешта мамлакат - Нидерландия, Ирландия, Исландия, Испания ва Словения телерадиокомпаниялари Исроилнинг иштироки туфайли "Евровидение"ни бойкот қилишини маълум қилди.
Бир кун олдин аҳолидан ушбу мамлакатдан қўшиқчининг иштироки борасида кам сонли норозилик билдирилган эди. Бироқ 30 мингга яқин одам сиғадиган шаҳар мэрияси олдидаги майдонда Исроил вакили Ноам Беттан гиламга чиққанида ҳеч қандай норозилик овозлари эшитилмади.
Қўшиқ танлови пайтида Вена шаҳридаги Исроил делегациясини ҳимоя қилиш учун махсус хавфсизлик чоралари кўрилди. Австрия расмийларининг сўзларига кўра, улар мумкин бўлган ҳужумларнинг олдини олиш учун АҚШ Федерал тергов бюроси билан ҳамкорлик қилмоқда.
Финалдан бир ҳафта олдин, фин дуэти - скрипкачи Линда Лампениус ва қўшиқчи Пит Парконен танловда ғолиб чиқдилар ва финалга чиқиш имкониятини қўлга киритдилар. Уларнинг асосий рақобатчилари юнон Акилос, Дэйн Сорен Торпегаар Лунн, француз Монро ва австралиялик Дельта Гудрем. Украина вакили бўлган ЛЕЛЕКА ҳам кучли ўнликка кириши эҳтимолдан йироқ. Танловда хонанда Сара Энгельс Германия номидан қатнашади.