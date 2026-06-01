Европанинг бир қанча мамлакатларида иссиқлик тўлқини бошланди
ASTANA. Kazinform — Ёзнинг бошланиши билан Европа мамлакатларида иссиқлик тўлқини кузатилади. Синоптиклар Испанияда юқори, бироқ барқарор ҳарорат сақланиб қолиши, Португалия, Италия ва Грецияда эса соғлиққа салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган иссиқлик тўлқини кузатилиши ҳақида огоҳлантиряптилар.
Euronews хабарига кўра, Испанияда ҳарорат юқори бўлса-да, у мавсум учун нормал даражадан ошмайди. Пиреней ярим оролининг шимолий ва марказида кундузги ҳарорат 30 дан 34 ° C гача етади.
Бироқ, иссиқлик мамлакатнинг шимоли-шарқидаги пасттекисликларда ва жанубий қисмнинг ички қисмида кучлироқ сезилади. Бу ҳудудларда ҳарорат 36 ° C дан юқори кўтарилади, Гвадалквивир водийсида эса 40 ° C дан ошади.
Ўрта ер денгизи мамлакатларида ва Пиреней ярим оролининг ғарбий қисмида ҳарорат кескин кўтарилиб, ҳаддан ташқари иссиқликни келтириб чиқарди. Португалиянинг ички ва жанубий минтақаларида, жумладан, Алентежу ҳудудида ҳарорат 40 ° C дан ошди ва янги рекордларни ўрнатди. Шу муносабат билан, куннинг энг иссиқ қисмида очиқ ҳавода ўтказиладиган машғулотларга чекловлар кучайтирилди.
Шарқда Италияда юқори босимли ҳудудлар пайдо бўлди, бу ерда Саҳарадан келган иссиқ ҳаво оқимлари нормал атмосфера айланишини бузмоқда. Ўтган пайшанба куни мамлакат Соғлиқни сақлаш вазирлиги Рим шаҳри ва бошқа тўртта вилоят маркази учун ҳаво ҳарорати 38°C га яқинлашгани сабабли қизил хавф даражасини эълон қилди.
Франция пойтахтида ўтаётган «Ролан Гаррос» турнири вақтида ҳаво ҳарорати жуда юқори бўлиб, мусобақани ўтказиш спортчилар ва томошабинлар учун қийинчилик туғдирди. Кучли иссиқ туфайли Париж аҳолиси санитария хавфларига қарамай, Сена дарёсида чўмила бошлади.
Шунга ўхшаш вазият Грецияда ҳам кузатилмоқда. Қуруқ шамол ва марказий текисликларда 39°C дан юқори сақланаётган ҳарорат нафақат аҳоли саломатлигига, балки мамлакат энергетика инфратузилмасидаги сув танқислигининг кучайишига ҳам хавотир уйғотмоқда.
Европада ёз бошида шаклланган бу ғайритабиий иссиқлик тўлқини "иссиқлик гумбази" деб аталадиган метеорологик ҳодиса билан боғлиқ. У юқори босимли ҳудуд остида илиқ ҳавони ушлаб туради ва Атлантика океанидан қуруқлик юзасини совутиши мумкин бўлган ҳаво фронтларининг ўтишига тўсқинлик қилади. Натижада, қуёш нурланишининг таъсири кучаяди.
Иссиқлик тўлқини Ўрта ер денгизи яқинидаги ўрмон ёнғинлари хавфини кескин оширди. Тупроқ намлигининг тез йўқолиши ва баҳорда ўсадиган қуруқ ўсимликларнинг кўплиги ёнғин ҳолатини жуда юқори, ҳатто экстремал даражага кўтарди. Шу муносабат билан Пиреней ярим оролидан Болқонгача бўлган ёнғин ва фавқулодда вазиятлар хизматлари кучайтирилган тайёргарлик режимига ўтди.