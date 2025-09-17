Европада жамоат жойларида чекиш тақиқланади
ASTANА. Кazinform – Европанинг қатор шаҳарлари муниципалитетлари янги чекловлар жорий этилганини маълум қилди, дея хабар беради АЗЕРТАДЖ.
2027 йил 1 январдан кафе, бар ва ресторанларнинг очиқ терассаларида чекиш ва электрон сигаретлардан фойдаланиш бутунлай тақиқланади.
Ушбу чеклов, шунингдек, айрим муассасаларда, аэропортларда, сигар клубларида фаолият юритаётган махсус чекиш хоналарига ҳам тегишли бўлади. Тақиқ барча турдаги тамаки маҳсулотлари, электрон сигареталар, вейплар ва кальянлар учун амал қилади.
Янги қоидаларнинг кучга кириш санаси сешанба куни эрталаб эълон қилинди. Ушбу чора Европа Комиссиясининг тавсиялари асосида ишлаб чиқилган ташаббуслар мажмуасига киритилган. Умумий овқатланиш корхоналарига ўзгаришларга тайёргарлик кўриш учун тахминан бир ярим йил вақт берилади.
2027 йил январидан ресторан, бар ва кафелардан 10 метр масофада чекиш ҳам тақиқланади. Тақиқ кучга киргандан сўнг, мижозларга кулдон беришда давом этаётган эгалар жаримага тортилади. Қоидаларни бузган ташриф буюрувчилар ҳам жавобгарликка тортилади.
Бундан ташқари, ҳужжатда маҳаллий ҳокимият органлари оммавий тадбирлар – фестиваллар, ярмаркалар ва бозорлар чоғида чекишни чеклаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар ишлаб чиқишлари шарт.
Рестараторлар уюшмасининг айтишича, янги чекловлар банкротликларнинг навбатдаги тўлқинига сабаб бўлиши мумкин. Уларнинг фикрича, тақиқ чекувчилар сонини камайтирмайди, балки уларни фақат кўчага итариб юборади. Бу аҳолига ноқулайлик туғдиради ва муассаса ходимларининг назоратини қийинлаштиради.
Дастлаб, Европа Комиссияси тақиқни 2026 йилда жорий этишни таклиф қилган, бироқ соҳага тайёргарлик кўриш учун кўпроқ вақт бериш мақсадида муддат қолдирилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Франция очиқ ҳавода чекишни тақиқлайди.