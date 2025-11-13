OZ
Тренд:
    18:10, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Европада ўнлаб рейсларни бошқарган учувчига қарши тергов бошланди

    ASTANА. Кazinform — Европада бир неча ой давомида ўзини учувчи сифатида кўрсатиб, йўловчи самолётларини бошқарган фирибгарга нисбатан тергов бошланди, деб хабар беради BILD.

    учувчи
    Фото: BILD

    Aero Telegraph нашрининг хабар беришича, Литванинг Аvion Express авиакомпанияси ходими ҳужжатларни сохталаштириб, экипаж командири лавозимини қўлга киритган. Бироқ, у фақат иккинчи учувчи сифатида малакага эга эканлиги маълум бўлди.

    Бу вақт ичида у Европада ўнлаб рейсларни бошқарган. У илгари Индонезиянинг Garuda авиакомпаниясида учувчи бўлиб ишлаган.

    — Яқинда биз унинг профессионал тажрибасига шубҳа туғдирадиган маълумотлар ҳақида билиб олдик. Биз дарҳол ички терговни бошладик, — деб хабар берди Avion Express.

    Бу одам шунингдек, Lufthansa — Eurowings шўъба корхонаси самолётларини бошқарган бўлиши мумкин. Eurowings вакили компания тергов олиб бораётганини айтди.

    Эслатиб ўтамиз, Брюссель аэропорти 32 миллион йўловчини қабул қилишга тайёрланмоқда.

