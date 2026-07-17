Европада аномал иссиқдан 12 000 дан ортиқ одам вафот этди
ASTANА. Кazinform – Июнь ойи охирида Ғарбий Европани қамраб олган аномал иссиқдан 12 000 дан ортиқ одам вафот этди, деб хабар беради DW.
AFP агентлиги Бельгия, Германия, Испания, Люксембург, Нидерландия, Франция ва Швейцариядан олинган маълумотларни таҳлил қилгандан сўнг шундай хулосага келди.
Ҳисоботга кўра, 22-28 июнь кунлари, яъни иссиқ тўлқин энг юқори чўққисига чиққан даврда, етти мамлакатда ўлим сони олдинги йиллардаги шу давр учун ўртача кўрсаткичдан тахминан 10 000 кишига кўп бўлган. Бундан ташқари, Буюк Британия Метеорология бошқармаси маълумотларига кўра, 18-28 июнь кунлари Англия ва Уэльсда тахминан 2200 та кўпроқ ўлим қайд этилган. Тадқиқотга Шарқий Европа мамлакатлари киритилмаган.
Нима учун аномал иссиқ инсон ҳаёти учун шунчалик хавфли?
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) Европа минтақавий бюроси директори Ханс Клюгенинг сўзларига кўра, бу ўлимларнинг аксариятининг олдини олиш мумкин эди.
— Кўпгина ҳукуматлар иссиқлик тўлқинларини шунчаки об-ҳаво ҳодисаси эмас, балки соғлиқни сақлаш соҳасидаги фавқулодда ҳолат сифатида кўришда давом этмоқда, Бу ёз бизга унинг оқибатлари қанчалик даҳшатли бўлиши мумкинлигини кўрсатди, — деди у.
Германияда 22-28 июнь кунлари баъзи ҳудудларда ҳарорат 41°С дан ошди ва бу даврда тахминан 23 900 киши вафот этди. Бу икки ҳафта аввалгидан 7100 га кўп.
Кимлар энг юқори хавф остида?
Тадқиқотларга кўра, аномал иссиқдан ўлимнинг аксарияти 65 ёшдан ошган одамларда учрайди. Юқори ҳарорат иссиқлик уришига, шунингдек, юрак-қон томир ва нафас олиш касалликларининг асоратларига олиб келиши мумкин.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, иқлим ўзгариши туфайли ҳаддан ташқари иссиқлик тўлқинлари тез-тез ва узоқроқ давом этмоқда ва соғлиқни сақлаш тизимини тайёрлаш ва аҳолини ўз вақтида огоҳлантириш қурбонларни камайтиришнинг калитидир.
Эслатиб ўтамиз, Францияда аномал иссиқ туфайли саккизта ядровий реакторнинг қуввати пасайтирилди.