    09:25, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Европа ва Конференция лигаси ¼ финаллари бошланди

    ASTANA. Kazinform — UEFA Европа ва Конференция лигаси ¼ финалининг дастлабки ўйинлари бўлиб ўтди.

    Еуропа және Конференция лигалары ¼ финалы басталды
    Фото: TRT

    Мусобақанинг ушбу босқичида «Болонья», «Астон Вилла», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фрайбург», «Сельта», «Брага», «Бетис» жамоалари синовдан ўтказилмоқда.

    • «Болонья» (Италия) — «Астон Вилла» (Англия) 1:3
    • "Порту" (Португалия) — «Ноттингем Форест» (Англия) 1:1
    • «Фрайбург» (Германия) — "Сельта" (Испания) 3:0
    • "Брага" (Португалия) — "Бетис" (Испания) 1:1.

    Финал 20 майда Туркиянинг Истанбул шаҳридаги "Бешиктош" стадионида бўлиб ўтади.

    Конференция лигасининг ¼ финалидаги дастлабки ўйинлар натижалари ҳам эълон қилинди.

    Ушбу босқичга қуйидаги жамоалар «Страсбург», «АЗ Алкмаар», «Райо Вальекано», «Шахтер», «АЕК Афины», «Фиорентина», «Майнц» ва «Кристалл Пэлас» йўлланма олди.

    • “Шахтер” (Украина) — «АЗ Алкмаар» (Нидерландия) 3:0
    • «Райо Вальекано» (Испания) — «АЕК Афины» (Греция) 3:0
    • «Майнц» (Германия) — «Страсбург» (Франция) 2:0
    • «Кристалл Пэлас» (Германия) — «Фиорентина» (Италия) 3:0.

    Финал 27 майда Германиянинг Лейпциг шаҳридаги «Ред Булл Арена»да бўлиб ўтади.

    Ляззат Сейданова
