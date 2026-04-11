Европа ва Конференция лигаси ¼ финаллари бошланди
ASTANA. Kazinform — UEFA Европа ва Конференция лигаси ¼ финалининг дастлабки ўйинлари бўлиб ўтди.
Мусобақанинг ушбу босқичида «Болонья», «Астон Вилла», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фрайбург», «Сельта», «Брага», «Бетис» жамоалари синовдан ўтказилмоқда.
- «Болонья» (Италия) — «Астон Вилла» (Англия) 1:3
- "Порту" (Португалия) — «Ноттингем Форест» (Англия) 1:1
- «Фрайбург» (Германия) — "Сельта" (Испания) 3:0
- "Брага" (Португалия) — "Бетис" (Испания) 1:1.
Финал 20 майда Туркиянинг Истанбул шаҳридаги "Бешиктош" стадионида бўлиб ўтади.
Конференция лигасининг ¼ финалидаги дастлабки ўйинлар натижалари ҳам эълон қилинди.
Ушбу босқичга қуйидаги жамоалар «Страсбург», «АЗ Алкмаар», «Райо Вальекано», «Шахтер», «АЕК Афины», «Фиорентина», «Майнц» ва «Кристалл Пэлас» йўлланма олди.
- “Шахтер” (Украина) — «АЗ Алкмаар» (Нидерландия) 3:0
- «Райо Вальекано» (Испания) — «АЕК Афины» (Греция) 3:0
- «Майнц» (Германия) — «Страсбург» (Франция) 2:0
- «Кристалл Пэлас» (Германия) — «Фиорентина» (Италия) 3:0.
Финал 27 майда Германиянинг Лейпциг шаҳридаги «Ред Булл Арена»да бўлиб ўтади.