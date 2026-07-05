Европа марказида "Дўмбира амбассадорлари" чиқиш қилди
ASTANА. Кazinform — Бельгиядаги Қозоғистон Республикаси Элчихонасида «DOMBRAssadors» ансамблининг мусиқий концерти бўлиб ўтди, унда Элчихона ходимлари, қозоқ диаспораси вакиллари, талабалар ва Қозоғистоннинг бельгиялик дўстлари иштирок этди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Ансамбль «Ерке сылқым», «Әлқиса», «Ататолғауы», «Балбырауын» және «Сұлу қыз» куйларини ижро этди.
Концертнинг асосий хусусияти қозоқ миллий чолғулари дўмбира, жеетиген, сазсурнай, чанқовуз, қўбиз ва даулпаз товушларининг Европа гобойи, скрипка ва аккордеон билан уйғунлиги эди.
Ушбу мусиқий оқшом яна бир бор санъат турли маданиятлар ва авлодларни бирлаштирувчи умуминсоний куч эканлигини намойиш этди.
Қозоғистоннинг Бельгиядаги Элчиси Роман Василенко:
— Дўмбра — халқимизнинг қалби, тарихи ва хотирасининг аксидир. Миллий дўмбира куни арафасида Европанинг марказида унинг чалиниши ўзига хос рамзий маънога эга. Мусиқанинг чегараси йўқ. Дўмбира орқали биз қозоқ халқининг маданиятини таништирамиз ва мамлакатларимиз ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлаймиз, — деди у.
2026 йилда Бельгияда иккита қозоқ маданий маркази очилди. У ерда болалар ва қозоқ диаспораси вакиллари қозоқ тилини ўрганадилар, дўмбира чалишни ўрганадилар, миллий рақслар ва қозоқ халқининг урф-одатлари билан танишадилар. Ушбу марказларнинг фаолияти миллий ўзига хосликни сақлашга ва Бельгияда Қозоғистоннинг бой маданий меросини кенг тарғиб қилишга ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда Миллий дўмбира кунида 2000 дан ортиқ маданий тадбирлар ўтказилади.