    13:32, 08 Март 2026 | GMT +5

    Европа кубоги: Асилхан Асан фристайл акробатика йўналиши бўйича олтин медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон терма жамоаси Швейцариянинг Айроло шаҳрида бўлиб ўтган Европа кубоги босқичида фристайл акробатика бўйича олтин медални қўлга киритди, деб хабар беради МОҚ матбуот хизмати.

    Асылхан Асан
    Фото: ҰОК

    “Совринни мамлакатимизга Асилхан Асан олиб келди. Қозоғистонлик спортчи эркаклар ўртасидаги шахсий мусобақада ғолиб чиқди. У ҳакамлар томонидан 99,84 балл тўплаб, мусобақада ғолиб чиқди”, — дейилади хабарда.

    Иккинчи ўринни Роман Бондарчук (Украина) эгаллади — 99,45 балл.

    Кучли учликни Эллиот Примо (Канада) — 93,76 балл якунлади.

    Эслатиб ўтамиз, сўнгги йилларда Қозоғистонда қишки спорт турлари орасида эркин могул ва эркин акробатиканинг ривожланиши жадал ривожланмоқда. Бунинг асосий сабаби спортчиларимизнинг Жаҳон кубоги ва Осиё қишки ўйинлари каби йирик халқаро мусобақалардаги ғалабаларидир. 

