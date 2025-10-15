Европа комиссияси Gucci, Chloé ва Loeweни 157 миллион евро жаримага тортди
ASTANA. Kazinform - Учта ҳашаматли бренди ЕКнинг монополияга қарши қоидаларини йиллар давомида бузганликда айбланмоқда, деб хабар беради Kazinform агентлиги DWга таяниб.
“Ҳар учала компания ушбу брендларни сотувчи мустақил дўконлар ва онлайн платформаларнинг тижорат сиёсатига аралашди”, - дейилади Европа Комиссияси (ЕК) 14 октябрь, сешанба куни эълон қилинган баёнотда.
Компаниялар регуляторнинг қарорига рози бўлдилар.
Энг катта жарима — 120 миллион евро — Франциянинг Kering конгломерати таркибига кирувчи Gucci компаниясига солинган. Франциянинг Chloé мода уйи 20 миллион евро, испан бренди Loewe эса тахминан 18 миллион евро тўлашга мажбур бўлди. Кўрсатилган миқдорлар камайтирилди, чунки уч компания ҳам тергов давомида ҳамкорлик қилган, деб таъкидлади Еврокомиссия.
Брюссель расмийларига кўра, Gucci, Chloé ва Loewe мустақил равишда ҳаракат қилган, бироқ шунга ўхшаш тарзда ҳаракат қилган. Хусусан, улар бошқа дўконларга тавсия этилган нархлардан четга чиқишни тақиқладилар, максимал чегирма чегараларини ва савдо муддатларини белгиладилар. Баъзи ҳолларда улар чакана сотувчиларга маҳсулотларга, жумладан сумкалар, кийим-кечак, пойабзал ва заргарлик буюмларига чегирмаларни таклиф қилишни тақиқладилар, дея қўшимча қилди Европа Комиссияси.