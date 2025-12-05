Европа Иттифоқидаги қайси давлат инглиз тилини энг яхши билади
ASTANА. Кazinform — EF English Proficiency Index тадқиқоти шуни кўрсатдики, Европа Иттифоқи аҳолиси инглиз тилида яхши тинглаш ва ўқиш қобилиятларига эга, оғзаки ва ёзма тил кўникмалари эса нисбатан паст. Бу ҳақда Euronews хабар берди.
Тадқиқотга кўра, Нидерландия фуқаролари кетма-кет еттинчи йил давомида инглиз тилини энг юқори даражада биладиган халқ сифатида тан олинди.
EF English Proficiency Indexга кўра, Нидерландия 2024 йилга нисбатан 12 баллга пасайганига қарамай, дунёда инглиз тилини чет тили сифатида энг яхши биладиган мамлакат номини қайтариб олди. Кейинги ўринларни Хорватия ва Австрия эгаллаган. Бу мамлакатлардаги кўрсаткичлар 2024 йилга нисбатан мос равишда 10 ва 16 баллга ошди.
Инглиз тилини билиш даражаси жуда юқори бўлган мамлакатлар қаторига 12 та Европа Иттифоқи давлати киради. Бу даража мураккаб матнларни тушуниш, ижтимоий вазиятларга мос келадиган тил шаклларидан фойдаланиш ва инглиз тилида равон сўзлашувчи билан музокара олиб бориш каби кўникмаларни ўз ичига олади.
Италия, Кипр ва Франция Европа Иттифоқида инглиз тилини билиш даражаси энг паст бўлган мамлакатлардир. Улар профессионал учрашувларда иштирок этиш, таниш мавзуларда иш хатларини ёзиш ва қўшиқ матнларини тушуниш каби кўникмалар билан тавсифланган "ўрта" тоифага киради. Литва ва Испания ҳам ушбу гуруҳга киради.
EF English Proficiency Index 2025 натижалари 123 мамлакат ва минтақадаги 2,2 миллион катталар ўртасида ўтказилган тест маълумотларига асосланган.
Евростатнинг сўнгги маълумотларига кўра, 2023 йилда инглиз тили Европа Иттифоқида мактаблар ва касб-ҳунар таълимида энг кўп ўқитиладиган хорижий тил бўлган: ўрта мактаб ўқувчиларининг 96% ва касб-ҳунар таълимида — 80,1%.
Бироқ, Европа Иттифоқи бўйлаб ўқитиш сифатида баъзи камчиликлар мавжуд. Кўпгина мамлакатларда ўқиш ва тинглаш қобилиятлари яхши ривожланган бўлса-да, гапириш ва ёзиш қобилиятлари пасаймоқда.
Тадқиқотда шунингдек, гендер тафовути қайд этилган: 2014 ва 2025 йиллар оралиғида Европада инглиз тилини билиш даражаси эркаклар орасида 40 балл ва аёллар орасида 20 балл ошди.
Ёшлар орасида тил билиш даражаси пандемиядан олдингига қараганда ҳали ҳам паст. 2025 йилда кўплаб мамлакатларда ёш авлод орасида инглиз тилини билиш даражасининг пасайиши тенденцияси давом этди. Сўнгги ўн йилликда фақат 18-20 ёшли европаликлар инглиз тилини билиш даражасининг пасайишини кузатдилар.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, инглиз тилига талаб юқори, тахминан 2 миллиард киши тилни турли йўллар билан ўрганмоқда.
EF мутахассиси Кристофер Маккормикнинг сўзларига кўра, сунъий интеллект тил ўқитиш соҳасида катта ўзгаришларга олиб келмоқда. Унинг таъкидлашича, сунъий интеллект имтиҳон топшириқларини автоматик равишда баҳолаш, дарс режаларини тузиш ва ўқув материалларини янгилаш имкониятларини кенгайтиради. Бироқ, мутахассислар алгоритмлардан масъулиятли фойдаланиш, аниқ қоидалар ва хавфларни тушуниш муҳимлиги ҳақида огоҳлантирмоқдалар.
Эслатиб ўтамиз, Трамп инглиз тилини Қўшма Штатларнинг расмий тили деб эълон қилди.