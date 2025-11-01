Европа Иттифоқи мессенжерлардаги чатларни мажбурий мониторинг қилишдан бош тортди
ASTANА. Кazinform — Европа Иттифоқи WhatsApp ва Signal каби мессенжерларни фойдаланувчиларнинг шахсий хабарларини автоматик равишда текширишга мажбурлашдан бош тортди, деб хабар беради Bild.
Европа Иттифоқи WhatsApp ва Signal каби мессенжерларни фойдаланувчиларнинг болалар порнографияси учун шахсий хабарларини автоматик равишда мониторинг қилиш режасини қайта кўриб чиқди.
Брюсселдаги дипломатларнинг сўзларига кўра, бу режа Германия каби кўплаб мамлакатларнинг қўллаб-қувватлашига эриша олмади. Шунинг учун у кун тартибидан олиб ташланди.
Европа комиссияси томонидан 2022 йилда таклиф қилинган ташаббусда барча интернет платформалари шахсий хабарларни сканерлаши ва шубҳали матнлар ҳақида автоматик равишда хабар бериши кераклиги таъкидланган.
Германия, Австрия ва Нидерландия бу таклифга қарши чиқиб, уни "шахсий ҳаётга таҳдид" деб атади.
Ягона муросага келиш ечими мавжуд ихтиёрий мониторингни сақлаб қолишдир. Масалан, компаниялар болаларга нисбатан зўравонлик ҳақидаги маълумотларни мустақил равишда аниқлашлари ва расмийларга хабар беришлари мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Франция давлат хизматчилари учун мессенжер ишлаб чиқди.