Европа Иттифоқи Қирғизистон авиакомпанияларига қўйилган чекловларни бекор қилди
ASTANA. Kazinform - Қирғизистон расман Европа Иттифоқининг авиация хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган авиаташувчиларнинг "қора рўйхати"дан чиқарилди.
Шундай қилиб, мамлакатга нисбатан 20 йиллик чеклов бекор қилинди, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Қирғизистон Президенти маъмуриятининг маълумотларига кўра, Европа Комиссиясининг Ҳаракатланиш ва транспорт бўйича бош бошқармаси республикага тегишли билдиришнома юборди.
Ҳужжатда Қирғизистонда сертификатланган барча авиакомпаниялар томонидан Европа Иттифоқи мамлакатларига парвозларга қўйилган тақиқ бутунлай бекор қилингани айтилган.
Ушбу қарор 2026 йил 19-21 май кунлари бўлиб ўтган Европа Иттифоқи Ҳаво Хавфсизлиги Қўмитаси (ASC) йиғилиши натижаларига кўра қабул қилинди. Келажакда у Европа Комиссиясининг махсус қарори билан расмийлаштирилади.
Қирғизистон 2006 йилдан бери ушбу рўйхатда.
Президент маъмуриятининг маълумотларига кўра сўнгги йилларда мамлакатда фуқаро авиацияси соҳасини янгилашга қаратилган комплекс ишлар амалга оширилди.
“Сўнгги йилларда мамлакатда фуқаро авиациясини ислоҳ қилиш, парвозлар хавфсизлиги устидан давлат назоратини кучайтириш ва миллий тизимни ICAO халқаро стандартларига мослаштириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилди”, - дейилади хабарда.