Европа Иттифоқи аҳолиси сўнгги 10 йил ичида қариб бормоқда
ASTANА. Кazinform – Европа Иттифоқи (ЕИ) аҳолисининг ўртача ёши ўсиб бормоқда. Агар 2015 йилда бу кўрсаткич 4,8 ёшни ташкил этган бўлса, 2025 йил 1 январга келиб у 44,9 ёшни ташкил қилади.
Eurostat томонидан тақдим этилган сўнгги маълумотларга кўра, бу ЕИ аҳолисининг ярми 44,9 ёшдан ошган, қолган ярми эса бу ёшдан кичик эканлигини англатади.
Ўртача ёш энг паст бўлган мамлакат Ирландия (39,6 ёш). Энг юқори кўрсаткич Италияда қайд этилган - 49,1 ёш.
Умуман олганда, сўнгги ўн йил ичида ЕИ аҳолисининг ўртача ёши 2,1 ёшга ошди. Бу ўсиш ЕИга аъзо давлатларнинг аксариятида кузатилмоқда. Фақат Германия ва Мальтада бу кўрсаткич 0,4 ёшга камайди.
Аҳолининг энг тез қариши Словакия ва Жанубий Кипрда қайд этилган - бу минтақаларда ўртача ёш 4 ёшга ошди. Италияда бу кўрсаткич 3,9 ёшгача, Греция ва Польшада 3,8 ёшгача ва Португалияда 3,7 ёшгача ошди.
Туркия — Европадаги энг ёш давлат
Бундан ташқари, Туркия аҳолисининг ўртача ёши 34,4 ёшни ташкил этади.
Шундай қилиб, ушбу кўрсаткичга кўра, Туркия Европадаги энг ёш давлат сифатида ажралиб туради.
