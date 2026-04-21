Европа Иттифоқи 18 ёшлиларга бепул DiscoverEU саёҳат чипталарини тарқатмоқда
ASTANА. Каzinform — Европа Иттифоқи DiscoverEU дастури учун янги танлов эълон қилди ва Европа бўйлаб 40 000 та бепул поезд чипталарини ўйнаnмоқда, деб хабар беради DW.
Аризалар 2026 йил 8 апрелдан 22 апрелгача қабул қилинади. 2007 йил 1 июлдан 2008 йил 30 июнгача туғилган, Европа Иттифоқи мамлакатларида, шунингдек, Норвегия, Исландия ва Туркия каби бир қатор давлатларда яшовчи ёшлар ўйинда иштирок этишлари мумкин.
DiscoverEU дастури Европа мамлакатлари ўртасида, асосан поездда саёҳат қилиш ва турли шаҳарлар ва маданиятлар билан танишиш имконини беради, бу деярли бепул ёки жуда арзон.
Саёҳат чиптасидан ташқари, иштирокчиларга турли шаҳарларда турар жой, шунингдек, музейлар, маданий тадбирлар ва спорт иншоотларига кириш учун чегирмалар тақдим этилади.
Танлов жараёни икки босқичдан иборат: биринчидан, иштирокчиларнинг онлайн викторинага жавоблари баҳоланади, кейин эса, агар кўплаб аризалар бўлса, биринчи босқичдан ўтганлар ўртасида тасодифий қуръа ташлаш ўтказилади.
DiscoverEU Pass — бу бир ой давомида Европа бўйлаб поэздда саёҳат қилиш имконини берувчи саёҳат чиптаси. Бироқ, амалда фойдаланиш кетма-кет 7 кун билан чекланган. Маршрутни махсус DiscoverEU Travel иловаси ёрдамида ўз хоҳишингизга кўра яратишингиз мумкин. Ҳам якка ҳолда, ҳам 5 кишигача бўлган гуруҳда саёҳат қилиш мумкин.
Энг машҳур йўналишлар анъанавий равишда: Италия (Рим, Флоренция, Венеция), Франция (Париж, Лион, Ницца), Испания (Барселона, Мадрид), Германия (Берлин, Мюнхен), Нидерландия (Амстердам), Чехия (Прага) ва Австрия (Вена, Зальцбург).
Одатда, иштирокчилар 4-6 та шаҳарни танлайдилар, ҳар бирида бир неча кун тўхтаб, айланма йўналиш қурадилар, бир йўналишда қайтмасликка ҳаракат қиладилар.
DiscoverEU дастури Erasmus+ дастурининг бир қисми бўлиб, ёшларнинг ҳаракатчанлиги, маданий алмашинуви ва таълимини қўллаб-қувватлашга қаратилган.
