Германия сайёҳларни ахлат йиғиштирганликлари учун мукофотлайди
ASTANA. Kazinform — Берлин шаҳарда ахлат йиғиштирганликлари учун сайёҳларни мукофотлашни режалаштирмоқда, деб хабар беради BILD.
Берлин расмийлари шаҳарнинг ахлат муаммосини ҳал қилишнинг янги усулини изламоқда.
Ёзда Шпрее дарёсидан ахлат йиғиштирганликлари учун сайёҳлар учун бонуслар ёки чегирмалар тизимини ишга тушириш режалаштирилган. Бу ғоя Даниянинг CopenPay лойиҳасидан илҳомланган: ташриф буюрувчилар харажатларини камайтиришлари ва Берлин қирғоқлари ва сув йўлларини тозалашларига умид қилинмоқда.
Шу билан бирга, Германия пойтахтида анъанавий ахлатга қарши чоралар кучайтирилмоқда.
Масалан, кўчада ахлат ташлаганлик учун жарималар сезиларли даражада ошди. Энди бир марталик стаканни ташлаганлик учун 55 евро ўрнига 250 евро жарима белгиланади.
Фақат 2025 йилда шаҳар санитария хизмати ноқонуний ташланган ахлатни олиб ташлашга 13 миллион евро сарфлади.
Ҳозирда Берлиннинг барча 12 та туманидаги махсус инспекторлар сони 68 кишига етказилиши режалаштирилган. Улар сигарет қолдиқлари ёки сумкалар каби кичик қоидабузарликларни кузатиб боради ва муаммоли жойларда қурилиш чиқиндилари ва эски ускуналарни ноқонуний равишда ташлаб юборганларни аниқлайди.
Шаҳар шунингдек, бир марталик ишлатиладиган қадоқлашга солиқ жорий этишни муҳокама қилмоқда.
Тарафдорлар бу чора миллионлаб евро даромад келтириши ва чиқиндиларни камайтиришини айтишса-да, рақиблар бу кафе ва ресторанлар учун қўшимча бюрократик юк яратиши ҳақида огоҳлантирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Германия аҳолиси 2045 йилга бориб кескин камайиши мумкин.