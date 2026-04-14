Германия аҳолиси 2045 йилга бориб кескин камайиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Германия Иқтисодий тадқиқотлар институти мамлакат аҳолиси 2045 йилга бориб 81 миллионга қисқариши мумкинлигини башорат қилмоқда, деб хабар беради BILD.
Германия Иқтисодий тадқиқотлар институти маълумотларига кўра, Германия аҳолиси 2025 йилда тахминан 100 минг кишига камайиб, 83,5 миллионга етади. Бу 2010 йилдан бери қайд этилган биринчи сезиларли пасайишдир (2020 йилги пандемия йили бундан мустасно).
Институт буни миграция энди аҳолининг табиий камайишини қоплай олмаслиги билан изоҳлайди.
Ҳисоб-китобларга кўра, 2025 йилда мамлакатга келганлар сони кетаётганлардан атиги 250 минг кишига ошган. Ўлганлар сони эса туғилганлардан 350 минг кишига ошган. Натижада Германиянинг умумий аҳолиси камайди.
Агар бу тенденция давом этса, мамлакат аҳолиси 2045 йилга бориб яна 2,9% га камайиб, 81,1 миллион кишига етиши мумкин.
Мутахассислар миграция янада заифлашса, аҳоли сони ҳатто 78 миллионгача камайиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда. Уларнинг фикрича, бу меҳнат бозори, пенсия тизими ва ижтимоий суғурта тизимига юкни оширади.
Шу муносабат билан иқтисодчилар расмийларни хориждан малакали мутахассисларни фаолроқ жалб қилишга ва хорижий дипломларни тан олиш тартибини тезлаштиришга чақирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Германияда Альцгеймер касаллигига қарши иккита янги дори синовдан ўтказилади.