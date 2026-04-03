Германияда Альцгеймер касаллигига қарши иккита янги дори синовдан ўтказилади
ASTANА. Кazinform — Мюнстер университети клиникаси Альцгеймер касаллигининг энг кенг тарқалган шаклининг ривожланишини секинлаштириш учун мўлжалланган иккита дорини синовдан ўтказишни бошлади. Бу ҳақда Deutsche Welle хабар берди.
Клиника мутахассислари дориларга леканемаб ва донанемаб деб ном беришди.
Олимларнинг фикрига кўра, булар лабораторияда яратилган антитаначалардир. Улар миядаги асаб ҳужайраларига зарар етказадиган ва сигнал узатишни бузадиган оқсил бўлакларини йўқ қилишга қаратилган. Бундай ўзгаришлар хотира йўқотилишига олиб келади.
Тажрибада бешта бемор иштирок этмоқда. Уларга ҳар икки ҳафтада препарат инъекция қилинади ва миянинг жавобини кузатиш учун МРТ текширувидан ўтказилади.
Шифокорларнинг таъкидлашича, леканемаб ва донанемаб Альцгеймер касаллигини тўлиқ тўхтата олмаслиги мумкин, аммо унинг ривожланишини секинлаштириши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, олимлар Альцгеймер касаллигида мия ҳужайраларининг йўқ қилинишини тўхтатиш йўлини топдилар.