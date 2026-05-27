Европа иссиқ ҳаво тўлқини остида қолди: Буюк Британия 103 йиллик рекордни янгилади
ASTANA. Kazinform - Европанинг бир қатор мамлакатларида рекорд даражадаги ҳарорат қайд этилди, деб хабар беради BBC.
Энг кўп зарар кўрган мамлакатлар Буюк Британия, Франция ва Испания бўлиб, бу ерда май ойи охиридаги ҳарорат меъёрдан анча юқори кўтарилган.
Метеорология идорасининг маълумотларига кўра, Лондоннинг “Хитроу” аэропортида ҳарорат 26 майда 33,5 даража Цельсийга етган.
Май ойида қайд этилган энг юқори ҳарорат — 32,8 даража Цельсий бўлиб, 1922 йилда Лондоннинг Кэмден туманида қайд этилган. Шу каби ҳарорат 1944 йилда Риджентс-паркда, шунингдек Хоршэм ва Танбридж-Уэллс шаҳарларида ҳам кузатилган.
Синоптиклар Буюк Британияда иссиқлик кучайишда давом этиши ҳақида огоҳлантирмоқда. Сешанба куни ҳарорат 35 даража Цельсийга етиши мумкин, бу май ойидаги энг юқори кўрсаткичдир.
Бундан ташқари, кеча кечқурун Лондонда май ойида тунги ҳарорат 19,4 даража Цельсийни ташкил этди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳарорат соғлиқ учун жуда хавфлидир, чунки тананинг кундузги иссиқдан тикланишга вақти йўқ.
Ғайриоддий иссиқ об-ҳаво бошқа Европа мамлакатларига ҳам таъсир кўрсатди. Франциянинг 20 дан ортиқ шаҳарлари барча даврлардаги ҳарорат рекордларини янгилади. Meteo France миллий об-ҳаво хизмати ҳозирги иссиқлик тўлқинини "вақтдан олдин ва узоқ давом этган" деб атади.
Испанияда бир нечта ҳудудларда ҳарорат 40 даражага етди. Европанинг кўп қисмида ҳозирда ҳарорат меъёрдан 12-15 даража юқори.
Метеорологлар келгуси кунларда Буюк Британия, Франция ва Испанияда яна юзлаб ҳарорат рекордлари янгиланиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда. Мутахассисларнинг фикрига кўра, Европадаги иссиқлик тўлқини камида ҳафта охиригача давом этади.