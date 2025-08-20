"Евронигоҳ-2026" Венада ўтказилади
ASTANА. Kazinform — Австриянинг ОRF телерадиокомпанияси Венани 2026 йилги “Еврнигоҳ” қўшиқ танловига мезбонлик қиладиган шаҳар сифатида танлади, деб хабар берди DW.
Бу йилги танловда австриялик қўшиқчи JJ (Йоханнес Пич) ғолиб чиқди. Шу муносабат билан анъанага кўра навбатдаги танлов ғолиб мамлакат томонидан ташкил этилади. Вена учинчи марта «Евронигоҳ» қўшиқ танловига мезбонлик қилади - у илгари 1967 ва 2015 йилларда бундай шарафга сазовор бўлган.
Вена Инсбрук билан рақобатда ғалаба қозонди
20 август, чоршанба куни ОRF расмий равишда Вена танланганини эълон қилди. Вена бу мақом учун Инсбрук билан рақобатлашди.
ОRF бош директори Роланд Вайсманн шундай деди:
- Вена ҳам, Инсбрук ҳам танловни ўтказиш учун таъсирчан концепцияларни тақдим этишди. Бироқ, ҳар томонлама таҳлил қилиш ва ҳакамлар ҳайъатининг якдил қарорига асосланиб, биз Вена таклифини танладик - бу нафақат инфратузилма ва логистика нуқтаи назаридан, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам энг жозибадор, — деди ОRF бош директори Роланд Вайсманн.
Танлов тақвими
- Ярим финал: 2026 йил 12 ва 14 май
- Финал: 2026 йил 16 май
- Ўтказилиш жойи: Wiener Stadthalle (Вена)
Австриянинг ғалабаси ва JJнинг кутилмаган муваффақияти
2025 йилда танлов Швейцариянинг Базель шаҳрида бўлиб ўтди, унда австриялик қўшиқчи JJ «Wasted Love» қўшиғи билан ғолиб чиқди. 24 ёшли хонанданинг ғалабаси кутилмаган янгилик бўлди, чунки танлов давомида Швеция шарафини ҳимоя қилган Финляндиянинг KAJ триоси асосий фаворит ҳисобланган.
Венанинг «Евронигоҳ» тарихи
- 1967 йилда танлов Вена шаҳрида Удо Юргенснинг ғалабаси туфайли ўтказилди.
- 2015 йилда танлов Томас Нойвирт (Кончита Вурст) ғалабасидан кейин қайта ташкил этилди.
- Энди, 2026 йилда Вена учинчи марта «Евронигоҳ»га мезбонлик қилади.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилги «Евронигоҳ» қўшиқ танловида Австрия ғолиб чиққан эди.