Еврокомиссия электромобилларга ўтиш қоидаларини юмшатишни таклиф қилмоқда
ASTANА. Кazinform — Еврокомиссия 2035 йилга бориб электромобилларга ўтиш қоидаларини юмшатиш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар пакетини таклиф қилди. Ушбу таклифлар Европа Иттифоқининг автомобиль саноатини қўллаб-қувватлаш учун мўлжалланган, деб ёзади DW.
Ҳозирда Европа Иттифоқи автомобиль саноати қийин вазиятга дуч келмоқда: бензин ва дизель билан ҳаракатланадиган транспорт воситалари савдоси пасайиб кетди ва хитойлик ишлаб чиқарувчилар арзон моделларни таклиф қилиб, электромобиллар бозорида фаол ишламоқдалар. Умуман олганда, Европа Иттифоқида электромобилларга талаб секин ўсиб бормоқда.
Дастлаб, 2035 йилдан бошлаб фақат CО₂ чиқарадиган транспорт воситаларини Европа Иттифоқида рўйхатдан ўтказишга рухсат берилиши режалаштирилган эди. Бу, ўз навбатида, электромобилларга тўлиқ ўтишни англатади. Бироқ, Еврокомиссия ўзининг ҳозирги таклифида чиқиндиларни 2021 йилга нисбатан 100% дан 90% гача камайтиришни таклиф қилмоқда. Қолган 10% ни "яшил" пўлат ва чиқиндилардан тайёрланган биоёқилғи каби тоза ёқилғилардан фойдаланадиган ишлаб чиқарувчилар қоплаши мумкин. Ушбу ўзгаришлар гибрид транспорт воситалари ва ички ёниш двигателларига эга баъзи моделларнинг бозорда қолишига имкон беради.
Бу масала бўйича Европа Иттифоқи мамлакатларининг сиёсий позицияларида сезиларли фарқлар мавжуд. Германия, Италия, Польша ва йирик автомобиль ишлаб чиқарувчиларига эга бошқа давлатлар Хитойдан субсидияланган моделларнинг юқори энергия харажатлари ва рақобатини ҳисобга олган ҳолда, қоидаларни янада юмшатишни талаб қилмоқдалар.
Испания, Дания, Швеция ва Нидерландия эса қоидаларни юмшатиш электромобилларга талабнинг пасайишига, заводларнинг ёпилишига ва иш ўринларининг йўқолишига олиб келишидан қўрқиб, қатъийроқ сиёсатни талаб қилмоқдалар.
Еврокомиссия, Европа Парламенти ва Европа Иттифоқи Кенгаши ўртасидаги музокаралар қийин бўлиши кутилмоқда. Ислоҳот Европа Парламенти аъзоларининг аксариятини ва Европа Иттифоқи аҳолисининг 65 фоизини ташкил этувчи камида 15 та давлатнинг розилигини талаб қилади.
Экспертлар ҳар қандай қўшимча ноаниқлик, айниқса Хитойдан қаттиқ рақобат шароитида, Европа автомобиль саноатига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқдалар.
