OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:22, 05 Март 2026 | GMT +5

    Слаломда эшкак эшиш бўйича Қозоғистон терма жамоаси Таиландда олтин медални қўлга киритди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон терма жамоаси Таиланднинг Районг шаҳрида бўлиб ўтаётган рейтинг турнирида слаломда эшкак эшиш бўйича олтин медални қўлга киритди, деб хабар беради МОҚ матбуот хизмати.

    Эшкак эшиш слаломи
    Фото: ҚР МОҚ

    — Ҳамюртимиз Александр Куликов каноэда эшкак эшиш бўйича яккалик баҳсларида биринчи ўринни эгаллади. Кейго Ямамото (Япония) иккинчи ўринни эгаллади. Севан Билло (Австралия) эса кучли учликка кирди, — дейилади хабарда.

    Бундан ташқари, Қуаниш Еренғайипов тўртинчи ўринни эгаллади.

    Теглар:
    Слалом Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!