11:22, 05 Март 2026 | GMT +5
Слаломда эшкак эшиш бўйича Қозоғистон терма жамоаси Таиландда олтин медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон терма жамоаси Таиланднинг Районг шаҳрида бўлиб ўтаётган рейтинг турнирида слаломда эшкак эшиш бўйича олтин медални қўлга киритди, деб хабар беради МОҚ матбуот хизмати.
— Ҳамюртимиз Александр Куликов каноэда эшкак эшиш бўйича яккалик баҳсларида биринчи ўринни эгаллади. Кейго Ямамото (Япония) иккинчи ўринни эгаллади. Севан Билло (Австралия) эса кучли учликка кирди, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, Қуаниш Еренғайипов тўртинчи ўринни эгаллади.