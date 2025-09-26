OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:45, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ержан Қазихан Қозоғистоннинг Женевадаги БМТдаги доимий вакили этиб тайинланди

    ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбарининг Фармони билан Ержан Қазихан Женева шаҳридаги (Швейцария) Бирлашган Миллатлар Ташкилоти бўлинмаси ва бошқа халқаро ташкилотлар ҳузуридаги Қозоғистон Республикасининг Доимий вакили лавозимига тайинланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Ержан Қазыхан
    Фото: Ақорда

    “Давлат раҳбарининг Фармонига биноан Ержан Хозе ўғли Қазихан Женева шаҳридаги (Швейцария) Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг бўлинмалари ва бошқа халқаро ташкилотлар ҳузуридаги Қозоғистон Республикасининг Доимий вакили лавозимига тайинланди”, – дейилади хабарда.

     

    Теглар:
    Тайинлов Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!