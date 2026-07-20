KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Эроннинг жануби-ғарбида 5 магнитудали зилзила содир бўлди

    ASTANА. Кazinform – Эроннинг жануби-ғарбидаги Хузистон провинциясида Рихтер шкаласи бўйича 5 магнитудали зилзила содир бўлди, деб хабар беради Аnadolu агентлиги.

    зилзила
    Фото: Аnadolu

    Эрон Миллий сейсмология марказининг маълумотларига кўра, зилзила эпицентри Дизфул округидаги Сардашт туманининг маъмурий маркази Саланд шаҳри яқинида бўлган.

    Зилзила маҳаллий вақт билан соат 05:55 да қайд этилган.

    Зилзила Хузистон провинциясининг маъмурий маркази Аҳваз шаҳрида, шунингдек, Эндимешк ва Дизфуль шаҳарларида ҳам сезилган.

    Зилзила эпицентри 8 километр чуқурликда жойлашган. Ҳозирда вайронагарчилик ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.

    Хабар қилинишича, Қизил Ярим Ой қутқарув гуруҳлари зарарни баҳолаш учун ҳудудга юборилган.

    Эрон Жаҳон янгиликлари Зилзила Табиий офат
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф