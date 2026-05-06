Эронда савдо марказидаги ёнғинда саккиз киши ҳалок бўлди
ASTANА. Кazinform –Эроннинг Шаҳриёр шаҳридаги савдо марказида содир бўлган ёнғинда камида саккиз киши ҳалок бўлди, деб хабар беради Эрон давлат телеканали.
Давлат телеканалига кўра, шаҳар Теҳрон яқинида жойлашган. Яна 36 киши турли даражада жароҳат олган, улардан баъзилари касалхонага ётқизилган.
Ёнғин ўчирилди ва қутқарув хизматлари воқеа оқибатларини бартараф этиш ва вайроналарни олиб ташлаш устида ишламоқда. Мутахассислар бино ичида кимдир қолиб кетганми ёки йўқлигини текширмоқда.
Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин электр тизимидаги носозлик ёки хавфсизлик талабларига риоя қилмаслик туфайли келиб чиққан бўлиши мумкин. Бироқ, аниқ сабаблар тергов давомида аниқланади.
Шаҳриёр прокуратураси савдо маркази қурилиши учун масъул бўлган компания раҳбарини ҳибсга олиш тўғрисида қарор чиқарди. Тергов идоралари ёнғин хавфсизлиги стандартларига риоя қилинишини текширмоқда.
Сўнгги йилларда Эронда савдо марказлари ва саноат объектларида ёнғинлар тез-тез содир бўлмоқда. Мутахассислар буни хавфсизлик талабларига етарлича риоя қилинмаслиги билан боғлайдилар.
