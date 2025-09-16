Эрон ядровий иншоотларни текширадиган МАГАТЭ инспекторларини танлаши мумкин
ASTANА. Кazinform – Эроннинг МАГАТЭ (Атом энергияси бўйича халқаро агентлик) билан ҳамкорлик тўғрисидаги янги келишуви Ислом Республикасига ўз ядровий объектларига юбориладиган МАГАТЭ инспекторларини танлаш ҳуқуқини беради, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Эрон парламентининг Миллий хавфсизлик ва ташқи сиёсат комиссияси аъзоси Можтабо Зареи, Ташқи ишлар вазири Аббос Арақчининг комиссия аъзоларига тақдим этган ҳисоботидан сўнг, Эрон ва МАГАТЭ ўртасидаги ҳамкорликни қайта тиклаш ҳақидаги келишувнинг баъзи тафсилотларини ошкор қилди.
Унинг сўзларига кўра, янги келишувга кўра, Эрон Олий миллий хавфсизлик кенгаши МАГАТЭ инспекторларининг Эрон ядровий иншоотларига ташриф буюриши масаласини тартибга солувчи орган ҳисобланади.
— У (Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Арақчи — таҳр.) Гроссидан (МАГАТЭ бош директори) бу масалада ваколатли органни тан олиш мажбуриятини олди. Охирги қонунга кўра, бу орган Миллий хавфсизлик олий кенгаши ҳисобланади. Эрон ҳатто инспекторларни ва улардан кимлар келишини танлаш ҳуқуқига эга, — деди Зареи Х ижтимоий тармоғидаги хабарида.
Унинг сўзларига кўра, Европанинг ҳар қандай душманона ҳаракатлари, жумладан Теҳронга қарши snapback механизми бўйича халқаро санкциялар жорий этилиши келишувни бекор қилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ МАГАТЭ делегацияси Эронга ташриф буюришни режалаштираётгани ҳақида хабар берган эдик.