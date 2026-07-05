Эрон ва АҚШ музокараларининг янги босқичи 11 июль куни Покистонда бўлиб ўтади
ALMATY. Кazinform — Эрон ва АҚШ ўртасидаги музокараларнинг кейинги босқичи 11 июль куни Покистонда бўлиб ўтади, деб хабар беради Аnadolu агентлиги.
Хабарга кўра, томонлар Покистондаги учрашувда Эронга қарши санкцияларни бекор қилиш, музлатилган активларни озод қилиш ва ядровий дастур билан боғлиқ масалаларни муҳокама қилишади.
Шунингдек, Эрон делегацияси таркиби 9 июль куни 28 февралда АҚШ-Исроил ҳужумида ҳалок бўлган мамлакатнинг собиқ етакчиси Оятуллоҳ Али Хоманаийни хотирлаш маросимидан сўнг маълум бўлиши хабар қилинди.
Эрон ва АҚШ ўртасида 14 июнь куни эришилган келишувга кўра, томонлар Эронга қарши санкцияларни юмшатиш, Ҳормуз бўғозидаги вазият ва ядровий масала бўйича 60 кун ичида музокаралар олиб боришлари керак эди.
Бироқ, ушбу музокаралар доирасида 21 июнь куни Швейцарияда бўлиб ўтган учрашув Исроилнинг Ливандаги ҳарбий операцияларининг давом этиши, АҚШнинг музлатилган Эрон активларини озод қилишдан бош тортиши ва Ҳормуз бўғозини бошқариш бўйича келишмовчиликлар туфайли давом эттирилмади.
Шунга қарамай, 1 июль куни Ҳормуз бўғози яқинидаги тўқнашувлардан сўнг, икки мамлакат делегациялари Доҳада Қатар вакиллари билан алоҳида учрашувлар ўтказдилар.
Қатар аввалроқ АҚШ ва Эрон ўртасидаги билвосита музокараларда тараққиёт борлигини эълон қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Эрон ва АҚШ ўртасидаги тинчлик келишуви имзоланадиган жой аниқлангани ҳақида хабар берган эдик.