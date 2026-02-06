Эрон парламенти аёлларнинг мотоцикл ҳайдашига қўйилган тақиқни бекор қилишга қарор қилди
ASTANA. Kazinform – Консерватив доираларнинг узоқ муддатли қаршилигидан сўнг, Эрон расмийлари ён беришди: энди аёлларга расман мотоцикл ҳайдашга ва ҳайдовчилик гувоҳномаларини олишга рухсат берилди, деб хабар беради Kazinform BILD нашрига таяниб.
Вице-президент Моҳаммад Ризо Ареф янги қарорни эълон қилди ва йиллар давомида давом этган ҳуқуқий ноаниқликка чек қўйди.
Илгари кўплаб эронлик аёллар мотоцикл ва скутерлардан ҳайдовчилик гувоҳномасисиз фойдаланганлар. Аёлларга расман машина ҳайдаш тақиқланмаган, бироқ расмийлар томонидан ўзбошимчалик билан жазолашни оқлайдиган аниқ тартибга солиш тизими йўқ эди.
Вазият мунозарали бўлди: аёлларга мотоцикл сотиб олиш ва рўйхатдан ўтказишга рухсат берилган, бироқ уларни бошқариш амалда ноқонуний деб ҳисобланган.
Таъкидланишича, бу ташаббус парламентда қизғин муҳокама қилинган. Ультраконсерватив сиёсатчилар ва диний арбоблар мотоцикл миниш Ислом меъёрларига зид ва аёлларнинг кийиниш қоидаларини бузишини айтиб, бу ғояга фаол қаршилик кўрсатдилар.