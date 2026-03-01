07:50, 01 Март 2026 | GMT +5
Эрон Оятуллоҳ Хоманаийнинг вафот этганини тасдиқлади: мамлакат миллий мотам эълон қилди
ASTANА. Кazinform — Эроннинг IRNА давлат ахборот агентлиги мамлакатнинг олий раҳбари Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг вафот этганини хабар қилди.
— Ислом инқилоби олий раҳбари, ҳазратлари Оятуллоҳ Хоманаий 28 февраль, шанба куни эрталаб содир бўлган ҳужумда шаҳид бўлди, — дейиладиди давлат ОАВ хабарида.
Эрон ҳукумати Оятуллоҳ Хоманаийнинг вафоти муносабати билан мамлакатда 40 кунлик миллий мотам эълон қилди ва етти кунни дам олиш кунлари деб белгилади.
Аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп Truth Social ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Эроннинг олий раҳбари Али Хоменаийнинг вафот этганини маълум қилган эди.