Эрон қўриқчилари корпуси раҳбари ва Мудофаа кенгаши котиби ҳалок бўлди — IRNA
ASTANА. Кazinform — Эроннинг IRNА ахборот агентлиги Али Хоманаийнинг маслаҳатчиси, Эрон Мудофаа кенгаши котиби Али Шамхоний ва Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси қўмондони Муҳаммад Пакпурнинг ўлимини расман тасдиқлади.
— Мудофаа кенгаши котиби адмирал Али Шамхоний ва Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) қўмондони генерал-майор Муҳаммад Пакпур шанба куни Теҳронга АҚШ-Исроил ҳаво ҳужумида ҳалок бўлди, деб хабар берди IRNA.
Аввалроқ Исроил мудофаа кучлари ва АҚШ президенти Дональд Трамп 28 февраль куни Исроил-АҚШ қўшма ҳаво ҳужумида ўлдирилганликларини маълум қилган эди. Дональд Трамп ABC News телеканалига берган суҳбатида Эрон раҳбарлари операция пайтида "ўлдирилганини" айтди.
— Ҳарбий можаро бошланишидан олдин, агар улар ўлдириладиган бўлса, Эроннинг ҳар бир раҳбари учун ўринбосарлар тайёрланди. Хаманаий хавфсизлик нуқтаи назаридан вафот этган тақдирда унинг ўрнини ким эгаллаши эълон қилинмаган, деб ёзади BBC.
Эслатиб ўтамиз, Эронда олий раҳбар Оятуллоҳ Хомаийнинг вафоти тасдиқланди. Мамлакатда миллий мотам эълон қилинди.