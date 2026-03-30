13:39, 30 Март 2026 | GMT +5
Эрон ҳужумидан сўнг Исроилдаги саноат зонасида ёнғин содир бўлди
ASTANA. Kazinform - Эроннинг жавоб ракета ҳужумидан сўнг Исроилнинг Беэр-Шева шаҳри яқинидаги Неот-Ховав саноат зонасида катта ёнғин содир бўлди, деб хабар беради Kazinform Anadolu агентлигига таяниб.
Фавқулодда хизматлардан қурбонлар ёки жароҳатланганлар ҳақида ҳеч қандай хабарлар келиб тушмаган.
Воқеа жойидан олинган кадрлар ижтимоий тармоқларда улашилмоқда, унда мажмуадан қора тутун кўтарилаётгани кўрсатилган.
Ҳодиса бўйича ҳали расмий изоҳлар берилмаган.
Эслатиб ўтамиз, Саудия Арабистони, Туркия ва Миср ташқи ишлар вазирлари 29–30 март кунлари Исломободда Эрон бўйича маслаҳатлашувлар ва Яқин Шарқдаги кескинликни юмшатиш бўйича чуқур музокаралар ўтказади.