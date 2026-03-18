Эрон энг кам иш ҳақини 60 фоизга оширди
АSTANА.Кazinform - Эрон расмийлари энг кам иш ҳақини 60 фоизга оширишини эълон қилишди, деб хабар беради Euronews.
Эрон меҳнат вазири Аҳмад Мейдари мамлакатнинг энг кам иш ҳақи ойига 60 фоизга, 103 миллион риалдан (67,5 евро) 166 миллион риалга (109 евро) ошганини тасдиқлади.
Нашрнинг таъкидлашича, яшаш нархининг ошишини қисман қоплаш учун мўлжалланган ушбу чора иқтисодий қийинчиликлар туфайли юзага келган норозилик намойишларидан бир неча ой ўтгач қабул қилинган.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил декабрь ойи охирида иқтисодий вазиятнинг ёмонлашиши, миллий валютанинг кескин пасайиши ва инфляциянинг ошиши фонида Теҳронда норозилик намойишлари бошланиб, мамлакатнинг бошқа шаҳарларига тарқалди.
Сўнгги уч йилдаги энг йирик оммавий норозилик намойишлари риалнинг тарихий энг паст даражага кескин пасайиши билан боғлиқ эди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Эрон халқига инсонпарварлик ёрдамини жўнатди.