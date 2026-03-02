Эрон АҚШ ва Исроил ҳужумларидан кейин музокаралар ўтказишни сўради — Трамп
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп АҚШ ва Исроил Эроннинг ҳарбий ва сиёсий инфратузилмасига ҳужум қилганидан кейин Эроннинг янги раҳбарияти музокаралар ўтказишни таклиф қилганини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Унинг сўзларига кўра, зарбалар натижасида Эроннинг олий раҳбари Оятуллоҳ Али Хоманаий ва бир қатор юқори лавозимдаги амалдорлар ҳалок бўлган.
"Улар музокара олиб боришни хоҳлайдилар ва мен бунга очиқман", - деди Трамп The Atlantic журналига.
Шунингдек, у Эрон бундай қадамга бундан аввал ҳам бориши мумкин эди, деб таъкидлади. Трамп музокаралар қачон бошланишини аниқ айтмади, бироқ аввалги музокараларда қатнашган айрим эронлик расмий шахслар зарбалар пайтида ҳалок бўлганини айтди.
"Бу одамларнинг кўпчилиги ҳалок бўлди. Улар олдинроқ келишувга эришишлари керак эди. Битим тузиши мумкин эди. Аммо улар ҳаддан ташқари айёрлик қилди", - деди Трамп.
У АҚШ ҳаракатлари хавфсизликни таъминлаш ва аҳолини ҳимоя қилишга қаратилганини таъкидлади. Операциялар натижасида Эроннинг 48 нафар етакчиси ҳалок бўлгани ва америкалик ҳарбийларнинг ҳаракати «режадан олдин» амалга оширилаётганини маълум қилди.
Эслатиб ўтамиз, Исроил Эронга ҳужум қилди. Кейинчалик Дональд Трамп Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий операция бошланганини маълум қилган эди.