Ерлан Қарин Қозоғистоннинг ички сиёсатидаги учта асосий устувор йўналишни кўрсатиб ўтди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон ички сиёсатидаги асосий устувор йўналишлар конституциявий қадриятларни мустаҳкамлашга, янги жамоатчилик ахлоқини шакллантиришга ва келажакка интилишни кучайтиришга қаратилган бўлиши керак. Бу ҳақда ҚР Вице-президенти Ерлан Қарин маълум қилди.
Вице-президент қадриятлар ва ахлоқни, шунингдек, келажакни ички сиёсатдаги устувор йўналишлар деб атади.
Биринчиси — конституциявий қадриятлар. Булар Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ислоҳотларининг стратегик йўналиши асосини ташкил этади. Бу — Қонун ва Инизом устуворлиги, умуммиллий бирлик, этнослараро ва динлараро тотувлик, маданият ва таълим, фан ва инновация, меҳнатсеварлик ва тараққиёт қадриятлари, атроф-муҳитга ғамхўрлик, масъулиятли ва бунёдкор ватанпарварликдир.
— Соҳа органлари Президентнинг “Қозоғистон Республикаси ички сиёсатининг асосий тамойиллари, қадриятлари ва йўналишларини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони ва Давлат раҳбари томонидан қабул қилинган Конституцияни тарғиб қилиш бўйича ҳаракатлар режасини пухта амалга оширишга алоҳида эътибор қаратишлари керак. Конституциянинг асосий қоидаларини тушунтириш ва конституциявий қадриятларни тарғиб қилиш бўйича тизимли эксперт-услубий, ахборот ва маданий-маърифий ишларни олиб бориш зарур, — деди Вице-президент.
Иккинчиси — янги жамоат ахлоқи. Бу жамиятда прогрессив нормалар ва хулқ-атвор намуналарини ўрнатиш, ўз қадриятлари пойдеворини мустаҳкамлаш, жамоат ҳаётини бузиб кўрсатишга ва тарихий фактларни бузиб кўрсатишга қаратилган ҳаракатларга қарши туришни англатади.
— "Қонун ва Интизом" тамойилини амалий амалга оширишга, "Тоза Қозоғистон" лойиҳасини юқори сифатли амалга оширишга ва "Ҳалол фуқаро" таълим дастурини самарали амалга оширишга алоҳида эътибор қаратиш керак. Ишнинг янги усуллари ва форматлари зарур. Хусусан, Президентнинг "Тоза Қозоғистон" ташаббусини ягона рақамли платформа яратиш, миллий тозалик стандарти ва минтақалар учун тозалик рейтингини жорий этиш орқали кенг кўламда амалга ошириш зарур, — деди Ерлан Қарин.
Учинчиси — келажакка интилиш. Бу фан ва таълим, инновациялар ва технологиялар, маданият ва маърифат орқали инсон капиталини ривожлантиришга урғу беришдир. Концептуал йўналиш Давлат раҳбари ташаббуси билан ишлаб чиқилган стратегик ҳужжатларда белгиланган. Булар, биринчи навбатда, "Қозоғистон болалари", "Ўқийдиган миллат", «Digital Qazaqstan» ва бошқалар. Асосий мақсад — кучли давлат ва келажакка ишонч билан қарайдиган прогрессив жамият яратиш.
— Шундай қилиб, учта устуворлик ҳам биз қандай жамият қураётганимиз ва қандай мамлакатда яшаётганимиз ҳақидаги асосий саволларга жавоб беради. Бунинг учун биз ижодий кун тартибига ва конституциявий қадриятларга риоя қилишимиз керак, — деди у.