Ерлан Қарин: Конституциявий комиссиянинг ташкил этилиши - тарихий воқеа
ASTANA. Kazinform — Давлат маслаҳатчиси — Конституциявий комиссия раисининг ўринбосари Ерлан Қарин Конституциявий ислоҳотлар бўйича Конституциявий комиссиянинг ташкил этилишини тарихий воқеа деб баҳолади.
«Конституциявий комиссиянинг ташкил этилишини тарихий воқеа деб аташ мумкин. Қозоғистон катта ўзгариш, туб бурилиш нуқтаси арафасида турибди. Халқимиз миллат тарихида янги даврга қадам қўймоқда. Бундай муҳим бир пайтда бизга жуда муҳим вазифа ишониб топширилди», — деди у.
Ерлан Қариннинг сўзларига кўра, бу вазифани бажариш катта масъулиятдир.
«Бугун ушбу залда турли соҳалардаги мутахассислар, тажрибали фуқаролар, мамлакатга яхши таниш бўлганлар тўпланишди. Барчамизнинг умумий мақсадимиз ва вазифамиз бор. Шунинг учун, мен бу махсус вазифани шараф билан бажарамиз, деб ишонаман», — деди Давлат маслаҳатчиси.