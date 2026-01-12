Эрдоған: турк оилаларида камида учта фарзанд бўлиши керак
ASTANА. Кazinform — Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған фуқароларни туғилиш даражасини оширишга чақирди ва ҳар бир оилада камида учта фарзанд бўлиши кераклигини айтди, деб хабар беради РИА Новости.
У республикада демографик кўрсаткичларнинг кескин пасайишини тушунтириш асносида баёнот қилди.
Туркия статистика институти (ТÜİК) томонидан 2025 йил май ойида эълон қилинган маълумотларга кўра, мамлакатда туғилиш даражаси 2024 йилда ҳар бир аёлга 1,48 боладан тарихий энг паст даражага тушди. Экспертларнинг таъкидлашича, ривожланган мамлакатларда аҳолининг табиий ўсиши барқарор бўлиши учун бу кўрсаткич камида 2,1 бўлиши керак.
Эрдоғаннинг ўзи тўртта фарзандни тарбиялаган ва тўққизта набиранинг бобоси.
Истанбулдаги кўргазманинг очилишида сўзга чиққан у кўп болали оилалар кучли жамиятнинг асоси эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, аҳолининг ўсиши нафақат ижтимоий зарурат, балки маънавий бурч ҳамдир. Эрдоған, шунингдек, оилада, ҳатто яқин одамлар орасида ҳам болалар сонини кўпайтиришга шубҳа билан қарашнинг кучайиб бораётганидан афсусда эканлигини билдирди.
Президент 2025 йил Туркияда Оила йили деб эълон қилинганини эслатди, аммо у кутилган натижаларга ҳали эришилмаганини тан олди. Шунингдек, у оиласининг демографик кўрсаткичлари билан боғлиқ "ҳеч қандай муаммо" йўқлигини таъкидлади.
Туркияда туғилиш даражаси олтмиш йилдан ортиқ вақтдан бери пасайиб келмоқда. Статистикага кўра, турк аёлларининг биринчи туғишдаги ўртача ёши 2001 йилдаги 27 ёшдан 2024 йилда 29 ёшгача кўтарилган.
Ушбу тенденцияларга жавобан расмийлар бир қатор рағбатлантириш чораларини, жумладан, бола туғилганда янги турмуш қурганларга фоизсиз кредитлар бериш ва уй-жой бозорида чегирмалар беришни бошладилар.
Оила ва ижтимоий ишлар вазири Моҳинур Ўздемир Гўктош илгари мамлакат аҳолисининг ўсиш суръати "хавотирли даражага" етганини айтган эди.
Унинг сўзларига кўра, Туркия келажакда ёшлар, жумладан, ҳарбий хизматга чақириладиганлар етишмаслигига дуч келиши мумкин, 65 ёшдан ошган фуқаролар улуши эса аҳолининг 10 фоизидан ошиб кетган.
