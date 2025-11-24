Эрдоған 24 ноябрь куни Путин билан Украинадаги вазиятни муҳокама қилади
ASTANА.Кazinform - Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған 24 ноябрь куни Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали гаплашишни режалаштираётганини айтди. У бу ҳақда G20 саммити бўлиб ўтган Жанубий Африкадаги матбуот анжуманида маълум қилди, деб хабар беради ТАСС.
— Жаноб Зеленский бу ҳафта менинг меҳмоним бўлди. Эртага мен жаноб Путин билан телефон орқали гаплашаман. Албатта, икки томонлама учрашувларимиз давомида (G20 саммитида) биз Россия ва Украина ўртасидаги урушни батафсил муҳокама қилдик, вазиятни баҳоладик ва нима қила олишимизни кўриб чиқдик. Биз тинчликка қандай эришиш мумкинлигига қатъий эътибор қаратдик, — деди у.
Россия ва Туркия президентларининг бўлажак учрашуви Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков томонидан тасдиқланди.
— Ҳа. Биз буни тасдиқлашимиз мумкин. Бундай суҳбат режалаштирилган, — деди Песков Туркия президентининг режалари ҳақида сўралганда.
Эслатиб ўтамиз, Туркия ва Украина президентлари илгари Анқарада учрашишган. Режеп Таййип Эрдоған украиналик ҳамкасби Владимир Зеленский билан қўшма матбуот анжуманида Россия ва Украина ўртасидаги музокараларни Истанбулда қайта бошлашга чақирди.
Шунингдек, Швейцарияда Буюк Британия, Франция, Германия, Украина ва АҚШ вакиллари ўртасида Россия ва Украина ўртасидаги инқирозни ҳал қилиш истиқболларини муҳокама қилиш учун музокаралар бўлиб ўтгани ҳақида хабар берган эдик..