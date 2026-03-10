18:19, 10 Март 2026 | GMT +5
Ербол Хамитов қишки Паралимпия ўйинларида бронза медалини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Олтин медаль хитойлик Лю Цзисюйга, кумуш медаль эса бразилиялик Кристиан Вестемайер Риберага насиб этди.
Италияда бўлиб ўтаётган қишки Паралимпия ўйинларида қозоғистонлик спортчи Ербол Хамитов пара чанғи спорти бўйича 1500 метрга классик спринтда бронза медалини қўлга киритди. У масофани 2 дақиқа 29 сонияда босиб ўтиб, мусобақанинг кучли учлигига кирди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон миллий дзюдо терма жамоаси Австрияда бўлиб ўтган Гран-при турнирини иккита медаль билан якунлади.