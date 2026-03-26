Ербол Хамитов III даражали "Барыс" ордени билан тақдирланди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари XIV Қишки Паралимпия ўйинларида (Италия) эришган юксак спорт ютуқлари учун Ербол Хамитовни III даражали "Барыс" ордени билан тақдирлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Бундан ташқари, Туризм ва спорт вазирлигига қарашли имконияти чекланган шахслар учун спорт тайёргарлик маркази мураббийлари Василий Коломиец ва Антон Жданович «Парасат» ордени билан, Шимолий Қозоғистон вилоятидаги «Үміт» имконияти чекланган шахслар учун спорт клуби мураббийи Аслан Тоқбаев «Құрмет» ордени билан тақдирланди.
Ербол Хамитов Президентга ишонч учун миннатдорчилик билдирди.
“Ушбу Паралимпиада ўйинлари мен учун катта масъулият бўлди. Сизнинг қўллаб-қувватлашингиз билан ғалабага эришдик. Бунда мутахассислар ва мураббийларнинг ҳиссаси жуда катта. Сизнинг қўллаб-қувватлашингиз ҳар бир спортчига куч-қувват беради. Биз бу билан тўхтаб қолмаймиз”, — деди Паралимпия чемпиони.