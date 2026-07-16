Ер яқинида яшашга яроқли сайёра топилди
ASTANА. Кazinform – Олимлар Ерга энг яқин экзопланеталардан бири GJ 3378b ҳақидаги маълумотларни қайта таҳлил қилишди ва у суюқ сув мавжуд бўлиши мумкин бўлган зонада жойлашганлигини эълон қилишди, деб хабар беради DW.
Калифорния университети (Ирвайн) тадқиқотчилари, илгари газсимон "мини-Нептун" деб ҳисобланган GJ 3378b аслида тошлоқ сайёра бўлиши мумкин деган хулосага келишди.
Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, GJ 3378b Ер массасидан камида 2,3 баравар катта. У ўз юлдузи атрофида ҳар 21,5 кунда бир марта айланади.
Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, сайёра Ер Қуёшдан оладиган энергиянинг тахминан 90 фоизини ўз юлдузидан олади. Шунинг учун у маълум шароитларда суюқ сув мавжуд бўлиши мумкин бўлган "яшашга яроқли зонада" жойлашган.
Бироқ, бу GJ 3378b ҳаётга эга дегани эмас. Олимлар ҳали ҳам унинг атмосфераси бор-йўқлигини ёки юзасидаги шароитлар қандай эканлигини билишмайди.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, бу ҳақда аниқроқ маълумотни NASA 2040 йилларда ишга туширишни режалаштираётган янги авлод космик телескоплари тақдим этиши мумкин.
— Бу жуда қизиқарли сайёрадир. Бу — бизнинг энг яқин космик қўшниларимиздан бири, — деди тадқиқот гуруҳи раҳбари Пол Робертсон.
GJ 3378b Ердан тахминан 25 ёруғлик йили узоқликда жойлашган. Таққослаш учун, Сомон йўли галактикасининг диаметри тахминан 100 минг ёруғлик йили. Бироқ, ҳозирги технологиялар бу сайёрага космик кема юборишга имкон бермайди.
Эслатиб ўтамиз, Сомон йўлининг марказида номаълум сайёра топилди.