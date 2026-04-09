Ер 8 миллиард одамни боқа оладими
ASTANA. Kazinform — Австралиялик олимлар томонидан ўтказилган янги тадқиқот шуни кўрсатдики, инсоният Ернинг ресурсларни истеъмол қилиш қобилиятидан ошиб кетган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, сайёрамиз барқарор ривожланиши учун одамлар сони 2,5 миллиарддан ошмаслиги керак.
Сўнгги икки асрдаги демографик маълумотларни таҳлил қилган тадқиқотчилар Ер ўзининг юк кўтариш қобилиятига етганини маълум қилдилар. Бугунги кунда дунё аҳолиси 8,3 миллиарддан ошса, аср охирига келиб бу кўрсаткич 12 миллиардга етиши мумкин. Бироқ, олимларнинг фикрига кўра, Ер ҳеч қандай муаммосиз боқа оладиган оптимал одамлар сони атиги 2,5 миллиардни ташкил этади.
“Биз ҳозирда сайёрамизнинг табиий ресурсларини алдаб, қазилма ёқилғилар туфайли яшаяпмиз. Бироқ Ер ўз ресурсларини янгилай олмаяпти. Дунё сув танқислигини бошдан кечиряпти. Агар истеъмол маданияти тубдан ўзгармаса, миллиардлаб одамлар беқарор вазиятга тушиб қолади”, — деб огоҳлантиради тадқиқот муаллифлари.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, технология ёрдамида аҳолини сунъий равишда кўпайтириш иқлим ўзгаришига ва экотизимларнинг қулашига олиб келди. Олимлар сайёрани қутқариш учун ресурслардан фойдаланиш усулларини шошилинч равишда қайта кўриб чиқишни тавсия қиладилар.
Эслатиб ўтамиз, илгари Ер тезроқ айлана бошлагани ҳақида ёзган эдик.